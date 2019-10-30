Коллаборация United Colors of Benetton и компании Woolmark

В сезоне AW 2019/2020 United Colors of Benetton представляет коллаборацию с компанией Woolmark под названием «Wool So Cool». Охватывая всю сеть группы компаний, состоящую из 5000 магазинов, новая коллекция знаменует запуск линии под знаком качества Woolmark, которая объединяет эстетику Benetton в стиле fun с осознанным подходом к окружающей среде.

Потребители все больше внимания уделяют качеству изделий, которые носят, поэтому состав и происхождение материала изготовления, а также его воздействие на окружающую среду стали ключевыми элементами в работе над совместным проектом. Именно поэтому основой коллекции стала натуральная шерсть Merino, обладающая самыми безукоризненными характеристиками. «Wool So Cool» в полной мере раскрывает ее достоинства - непревзойденную мягкость и почти невесомую легкость, высокое качество и цветоустойчивость, которая позволила придать коллекции всю палитру ярких оттенков, знаковых для Benetton.

Бережное отношение производителей в данном проекте начинается с подхода к выбору шерсти и простирается на логистическую цепочку, которая отражена в отчете Независимой Международной Организации Гринпис под названием «Ноль Отходов» (Destination Zero), который отслеживает усилия фэшн-индустрии, направленные на бережное отношение к окружающей среде. Группа Benetton была признана одной из ведущих компаний, присоединившихся к проекту и взявших на себя обязательства по минимизации отходов в процессе производства.

Прошедшие сертификацию Woolmark свитеры изготовлены из итальянской пряжи, состоящей из 100-процентной сверхтонкой шерсти австралийского мериноса. Полностью натуральный состав, пригодный к повторной переработке, биоразлагаемый материал - совершенное воплощение многогранного и яркого ДНК Benetton: идеальная база на каждый день жизни!Коллекция дополнена предметом одежды, разработанной при участии, Жан-Шарля де Кастельбажака, арт-директора United Colors of Benetton, отвечающего за мужское и женское направление. Отвечая на вопрос о том, что послужило вдохновением для разработки модели, Жан-Шарль рассказал, что его "вдохновили любимые лакричные конфеты с их особенным и узнаваемым вкусом, который невозможно перепутать ни с каким другим, в точности также как стиль Benetton. Сочетание глубокого черного оттенка с символичными цветами бренда создает динамичный постмодернистский ритм, напоминая произведения поп-арта". Джемпер с круглым вырезом выполнен из полосатого жаккарда с геометрическим рисунком, контрастными черными рукавами и цветными манжетами. Универсальный предмет одежды в стиле унисекс, этот свитер из новой коллекции является результатом сочетания технологических достижений и природных, естественных, натуральных ощущений при носке. Он идеально дополняет базовую линию Benetton, в которой представлены водолазки, тончайшие шерстяные свитеры и джемперы. Wool so cool.