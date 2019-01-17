Коллаборация VILEBREQUIN X MRZYK & MORICEAU

Дуэт французских художников Mrzyk & Moriceau получил задание пересмотреть ваши планы на 2019г.! Представляем две иллюстрации, украсившие плавательные шорты бренда, которые будут представлены ограниченным тиражом. Принты специально разработаны ко Дню святого Валентина и к запуску летней коллекции VILEBREQUIN.

ГЛАВА 1: КАМА-ЙОГА – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 2019

Не пытайтесь повторить это дома! Делайте это исключительно под открытым небом. Расслабьтесь и наслаждайтесь процессом. Мы хотим, чтобы в этот День святого Валентина вы экспериментировали! И для того, чтобы вы точно понимали, о чем идет речь, Vilebrequin обратился за помощью к дуэту французских художников Mrzyk & Moriceau. Эти пикантные и чудаковатые иллюстрации эротического характера никого не оставят равнодушным.

Художники Mrzyk & Moriceau в реальной жизни являются парой и известны тем, что любят пошалить не только в творчестве, а значит, идеально подходят для бренда Vilebrequin. Рисунок, выполненный в оттенках розовой сахарной ваты, вдохновит с легкостью принять даже самые сложные позиции: в купальном костюме или без.

ГЛАВА 2: ЗАНЯТ НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЕМ – ЗАПУСК ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ HIGH SUMMER 2019

Как закончите распутывать сплетенные части тела, будьте готовы окунуться в мир музыки. Морские звёзды причудливо расположившиеся на рисунке переносят нас в атмосферу размеренного отдыха, летних музыкальных фестивалей и сладкого ничегонеделания.