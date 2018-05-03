Коллаборация Вирджила Абло и IKEA

Нидерландский гигант и американский дизайнер показали результаты сотрудничества.

1 / 8 Вирджил Абло для IKEA















На днях на своей страничке в Instagram Вирджил Абло показал полную коллекцию изделий, созданную для компании IKEA. Коллаборация началась еще год назад, когда дизайнер разработал собственную версию знаменитой хозяйственной сумки Frakta. За этим последовал ковер, а теперь и чехлы для подушек, стеллаж, ограничитель для дверей, еще один ковер и другие предметы. Когда капсула появится в продаже и получит ли продолжение, пока что неизвестно.