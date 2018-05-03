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Артем Кузелев

Коллаборация Вирджила Абло и IKEA

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  • 03 Мая 201823:27

Нидерландский гигант и американский дизайнер показали результаты сотрудничества.

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  • Вирджил Абло для IKEA

На днях на своей страничке в Instagram Вирджил Абло показал полную коллекцию изделий, созданную для компании IKEA. Коллаборация началась еще год назад, когда дизайнер разработал собственную версию знаменитой хозяйственной сумки Frakta. За этим последовал ковер, а теперь и чехлы для подушек, стеллаж, ограничитель для дверей, еще один ковер и другие предметы. Когда капсула появится в продаже и получит ли продолжение, пока что неизвестно.

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