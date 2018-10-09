Коллекционный платок БФ «Русская земля» ушёл с молотка за рекордную сумму на благотворительном аукционе в Монако

На мероприятии присутствовали: Княгиня Феодора Романова,Посол России во Франции Алексей Мешков, Граф Петр Петрович Шереметьев. Гостей вечера ожидало выступление оперных певцов сопрано Элизабет Видаль и баритона Андрэ Конье, российской скрипачки Анны Ким. А главным событием вечера стал аукцион, организованный в пользу русского Свято-Николаевского собора Ниццы.



Один из лотов, коллекционный авторский платок, представила президент Благотворительного фонда социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля» Анна Данилова. Благословил коллекционный платок на аукцион Его Преосвященство Епископ Корсунский Нестор. Шелковый платок олицетворяет любовь и гармонию русского мира. На нем изображён храм Святого Николая Чудотворца в Ницце.



«Я нахожусь в невероятном восторге и воодушевлена. Гости высоко оценили мою работу и, что особенно важно, вырученные средства от продажи лота-платка пойдут на реконструкцию и поддержку нашего русского Собора Святителя Николая Чудотворца в Ницце. Я знакома с настоятелем этого собора- протоиереем Андреем Елисеевым и монахом Серафимом. Также было приятно, что потомок Романовых, ее Высочество княгиня Феодора Романова заинтересовалась платком. Это оказались ее любимые благородные цвета. Но мы не останавливаемся на этом важном деле. Продолжаем и будем дальше прикладывать усилия в поддержку русской культуры, языка, наших соотечественников за рубежом.» - поделилась эмоциями от аукциона Анна Данилова.



Гости вечера действительно по достоинству оценили творение. Шелковый платок был выкуплен тайным молодым российским предприниматель. Стоимость лота организаторы разглашать отказались. Помимо шёлкового платка, в этот вечер на аукцион были выставлены икона Святителя Николая XIX века, икона Христос Пантократор XIX века, «Сара и Ангелы» Марка Шагала, «Римский Всадник» Сальвадора Дали.