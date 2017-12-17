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Pre-fall 2018 (11)
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Артем Кузелев

Коллекция 3.1 Phillip Lim. Pre-Fall, 2018

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  • 17 Декабря 201711:31
Сюжеты: Pre-fall 2018, Phillip Lim

Филлип Лим сделал модное высказывание через модернизацию классики и фольклорных мотивов.

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  • 3.1 Phillip Lim. Pre-Fall, 2018

Что общего у моряков, цыган и див диско? Наверное, ничего, кроме межсезонной коллекции Филлипа Лима. Для своего эксперименты он заимствовал из разных культур и стилей разрозненные элементы, чтобы создать нечто новое для своих городских клиенток. Жакеты из технологичных материалов, трикотажные свитера конфетных расцветок, рубашки из поплина и шикарные плиссировки соединились в коллекции в классные и очень современные образы. Работая с разнородными текстурами, Лим сумел придать новым вещам ностальгическое настроение, подчеркнутое декором с фольклорными мотивами.

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