Коллекция 3.1 Phillip Lim. Pre-Fall, 2018

Филлип Лим сделал модное высказывание через модернизацию классики и фольклорных мотивов.

1 / 37 3.1 Phillip Lim. Pre-Fall, 2018









































































Что общего у моряков, цыган и див диско? Наверное, ничего, кроме межсезонной коллекции Филлипа Лима. Для своего эксперименты он заимствовал из разных культур и стилей разрозненные элементы, чтобы создать нечто новое для своих городских клиенток. Жакеты из технологичных материалов, трикотажные свитера конфетных расцветок, рубашки из поплина и шикарные плиссировки соединились в коллекции в классные и очень современные образы. Работая с разнородными текстурами, Лим сумел придать новым вещам ностальгическое настроение, подчеркнутое декором с фольклорными мотивами.