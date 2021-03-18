Коллекция Acne Studios. Осень-зима, 2021/22

Джонни Йоханссону понравилась изоляция 2020 года. Проведя ее в своем загородном доме в Швеции, он обнаружил, что локдаун – это бегство от реальности к «сказочным пейзажам и фантастической ситуации».

Дизайнер рассказал: «Это было довольно простое место, где можно было сосредоточиться, мир, в котором приятно находиться». Это умиротворенное и вызывающее зависть чувство Йоханссон решил воплотить в новой коллекции Acne Studios.

Образы осенне-зимней коллекции – это сочетание рваных халатов цвета выстиранной пастели и пижам, ночные рубашки с цветочным рисунком и растянутый трикотаж, которые смотрятся очень по-домашнему. Дополняют наряды толстые вязаные носки, превращенные при помощи каблуков в сапоги, а также массивные кардиганы и платья с драпировками. Все вместе вызывает ассоциации с эстетикой 1990-х, но смотрится очень продуманно. Коллекция вполне заслуживает статуса постковидного гардероба.