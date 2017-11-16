Cacharel: стиль в деталях

В коллекции аксессуаров Cacharel представлены самые разнообразные галстуки, галстуки-бабочки и нагрудные платки: однотонные, с геометрическими узорами и в осенней цветовой гамме (зелёные, цвета бургунди, темно-серые). Коллекция отличается множеством вариантов шарфов-кашне, которые не только согреют холодным осенним вечером, но и подчеркнут индивидуальный стиль.

Важной детали делового мужчины – запонкам – бренд Cacharel уделяет особое внимание. Запонки представлены в разнообразных формах, с гравировкой и с декорированием камнями. Практически все модели запонок Cacharel доступны в серебряном и золотом исполнении. Так создается стиль в каждой детали.

Брючные ремни из натуральной кожи представлены в различных цветах: от классического черного до актуальных в этом сезоне синего и бургунди. Портмоне и портфели Cacharel, выполненные из высококачественной кожи, отличаются особой практичностью и элегантностью. Эти важные атрибуты мужского гардероба дополнят образ и сделают его ещё более изысканным.

Особое внимание приковано к новинке этого сезона – чемоданам Cacharel на колесиках. Выполненные из легкого и устойчивого к механическим повреждениям ABS пластика, они отличаются особой прочностью и лаконичностью дизайна. Габариты чемоданов соответствуют последним требованиям к ручной клади, что позволяет экономить время в аэропорту.