Вход
ADV
Интересно
Alexander McQueen (217)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Alexander McQueen. Pre-Fall, 2017

  • 103
  • 0
  • 25 Мая 201723:59
Сюжеты: Alexander McQueen, Pre-fall 2017

Новую коллекцию британского дома моды Сары Бертон посвятила женской силе и независимости.

1 / 40
  • Alexander McQueen. Pre-Fall, 2017

Межсезонная коллекция получилась у Бертон очень мощной во всех смыслах. В новых образах почти на физическом уровне чувствуется не только женская сила, но и креативный порыв самого дизайнера. Вдохновляясь творчеством британской художницы и скульптора Барбары Хепворт, Сара создала модели, похожие на средневековые рыцарские доспехи.

При этой мощи и силе образы межсезонной коллекции во многом романтичны. Длинные шифоновые платья дизайнер украшает вышивками в виде орлов и грифонов. Мистика и мифология присутствуют в гобеленовых деталях, идущих рука об руку с плиссировками и ремнями-корсетами из кожи. Дополнительной выразительности Бертон добивается при помощи аксессуаров и перчаток, вдохновленных атрибутикой соколиной охоты.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru