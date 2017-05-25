Коллекция Alexander McQueen. Pre-Fall, 2017

Новую коллекцию британского дома моды Сары Бертон посвятила женской силе и независимости.

1 / 40 Alexander McQueen. Pre-Fall, 2017















































































Межсезонная коллекция получилась у Бертон очень мощной во всех смыслах. В новых образах почти на физическом уровне чувствуется не только женская сила, но и креативный порыв самого дизайнера. Вдохновляясь творчеством британской художницы и скульптора Барбары Хепворт, Сара создала модели, похожие на средневековые рыцарские доспехи.

При этой мощи и силе образы межсезонной коллекции во многом романтичны. Длинные шифоновые платья дизайнер украшает вышивками в виде орлов и грифонов. Мистика и мифология присутствуют в гобеленовых деталях, идущих рука об руку с плиссировками и ремнями-корсетами из кожи. Дополнительной выразительности Бертон добивается при помощи аксессуаров и перчаток, вдохновленных атрибутикой соколиной охоты.