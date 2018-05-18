Коллекция Alexander McQueen. Pre-Fall, 2018

В межсезонной коллекции этого года Сара Бертон играет с контрастами и создает хрупкие и романтичные образы.

В новой межсезонной коллекции Alexander McQueen Сара Бертон делает ставку на игру контрастов. При этом дизайнер создает хрупкие и романтичные образы в духе сдержанной городской моды. Бертон использует андрогинный крой вместе с более декадентскими кружевами, вязаными и вышитыми элементами, чтобы создать нуарное настроение. Удлиненный верх она сочетает с брюками, а женственные платья с принтами дополняет кожаными ремнями. В коллекции заметно и влияние британского модерна, особенно на плиссированном шелке, украшенном узорами, напоминающими чернильные росчерки Обри Бердслея.