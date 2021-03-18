Коллекция Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Осень-зима, 2021/22

Для Андреаса Кронталера и Вивьен Вествуд локдаун стал одним из счастливых периодов, во время которого они отремонтировали и заново открыли свой магазин винтажной одежды на лондонской Дэвис-стрит. Новая коллекция дизайнеров, получившая название «Моя прекрасная леди», посвящена этому историческому и величественному району.

В лукбуке, кроме моделей и Кэролайн Полачек, осенне-зимние модели демонстрируют сами супруги. Представленные образы представляют собой радостный и беспорядочный коллаж из множества отсылок. Многие из вещей коллекции – переработанные модели прошлых сезонов или созданы из остатков тканей. Поэтому в некоторых образах есть сразу тюль, ламе и трикотаж. Таким образом Вествуд и Кронталер еще раз напоминают и о мифе о Пигмалионе, и о картине «Моя прекрасная леди».