Коллекция Antonio Marras. Pre-Fall, 2017

Сардинский дизайнер рассказал, что был вдохновлен знаменитой книгой Дэвида Герберта Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», а также одноименным фильмом 1970-х годов.

1 / 6 Antonio Marras. Pre-Fall, 2017











Стоит отметить, что выбор «Любовника леди Чаттерлей» Лоуренса и итальянского эротического фильма в качестве источников вдохновения потенциально рискованное решение. Перед дизайнером стоит довольно непростая задача соблюсти тонкую грань между сексуальностью и пошлостью. Однако в своей новой коллекции Антонио Маррас справляется с этим вполне успешно. Дизайнер в совершенстве владеет искусством нюансов, поэтому представляет образы, полные шика и эксцентричности. Балансируя между женственностью и мужественностью, дизайнер создал очень красивый модельный ряд, в котором отчетливо видно британское происхождение героини коллекции – леди Чаттерлей.