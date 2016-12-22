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Артем Кузелев

Коллекция Antonio Marras. Pre-Fall, 2017

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  • 22 Декабря 201619:30
Сюжеты: Antonio Marras, Pre-fall 2017

Сардинский дизайнер рассказал, что был вдохновлен знаменитой книгой Дэвида Герберта Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», а также одноименным фильмом 1970-х годов.

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  • Antonio Marras. Pre-Fall, 2017

Стоит отметить, что выбор «Любовника леди Чаттерлей» Лоуренса и итальянского эротического фильма в качестве источников вдохновения потенциально рискованное решение. Перед дизайнером стоит довольно непростая задача соблюсти тонкую грань между сексуальностью и пошлостью. Однако в своей новой коллекции Антонио Маррас справляется с этим вполне успешно. Дизайнер в совершенстве владеет искусством нюансов, поэтому представляет образы, полные шика и эксцентричности. Балансируя между женственностью и мужественностью, дизайнер создал очень красивый модельный ряд, в котором отчетливо видно британское происхождение героини коллекции – леди Чаттерлей.

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