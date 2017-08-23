Коллекция «Back to school» от ТВОЕ: новый взгляд на дресс-код

К осеннему сезону бренд одежды ТВОЕ решил разбавить дресс-код, подходящий для школы и офиса, яркими деталями. В коллекцию вошли базовые рубашки, джемпера насыщенных цветов и платья с ироничными вышивками на воротниках.

Бренд ТВОЕ доказывает, что строгий дресс-код может быть незаурядным и интересным. В новом сезоне дизайнеры ТВОЕ предлагают объединить офисный стиль с духом бунтарства. Осенние цвета в одежде – бордовый, темно-серый, насыщенный зеленый – в сочетании с яркими деталями и классическими фасонами понравятся покупателям любого возраста.

Женскую аудиторию бренд ТВОЕ порадует необычным подходом к дизайну строгих платьев с отложными воротниками. Надписи и озорные принты на воротничках сделают наряд ярким и смелым.

В коллекцию также вошли классические белые рубашки из смесового хлопка. Благодаря особому составу ткани такие рубашки не мнутся при носке и легко гладятся после стирки.

Мужчинам дизайнеры ТВОЕ предлагают сочетать сорочки с джемперами осенних насыщенных цветов с круглыми или треугольными вырезами.

Новая осенняя коллекция «Back to school» появится в начале августа во всех магазинах сети по всей России и на сайте – tvoe.ru.

О компании ТВОЕ

Компания ТВОЕ - российский бренд одежды. Ключевой продукт компании – это трикотажная одежда из высококачественного хлопка. Приоритет ТВОЕ – качество по доступной цене.

ТВОЕ сотрудничает не только с российскими и зарубежными дизайнерами, но и также выпускает постоянно обновляемые капсульные коллекции совместно с DISNEY, Marvel, Cartoon Network, Universal, Warner Bro.

Продукция «ТВОЕ» доступна в более 320 магазинах и более чем в 100 городах России, Белоруссии, Казахстана, Армении и в интернет-магазине www.TVOE.RU.

За вдохновением обращайтесь к Instagram компании (https://instagram.com/tvoe_official/). Больше информации – на сайте ТВОЕ tvoe.ru и в социальных сетях – vk.com/tvoe, https://www.facebook.com/odezda.tvoe и др.