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Артем Кузелев

Коллекция Balmain. Cruise, 2019

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  • 09 Июня 201819:34
Сюжеты: Balmain, cruise 2019

В новой коллекции Оливье Рустен создает атмосферу бесконечного лета и летних вечеринок.

Если не принимать во внимание декоративную часть коллекции, то можно сказать, что кретаивный директор парижского дома моды в очередной раз повторяется. Оливье Рустен создает огромное количество своих фирменных образов, основанных на коротких платьях и жакетах в гусарском духе. Однако используя макси-принты с тропическими мотивами и металлизированными элементами, Рустен вновь освежает стиль Balmain. По сути, сдвоенная коллекция легко делится на три части: приморский отдых, ночная дискотека и светский выход. Как всегда, щедро и обильно, но все же сухо в плане креатива. Мужская часть коллекции и вовсе ассоциируется с фаст-фэшн.

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