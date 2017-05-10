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Артем Кузелев

Коллекция Balmain. Pre-Fall, 2017

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  • 10 Мая 201711:33
Сюжеты: Balmain, Pre-fall 2017

Межсезонная коллекция Оливье Рустена стала данью уважения недавно ушедшим музыкальным героям, таким как Принц, Дэвид Боуи и Джордж Майкл.

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  • Balmain. Pre-Fall, 2017

Лукбук межсезонной коллекции Balmain превратился в фоторепортаж с масштабного музыкального фестиваля. Кутюрные куртки и жакеты Оивье Рустен объединил с более демократичными футболками и украсил все принтами в виде тигров и молний. Намекая на образы рок-героев минувших лет, дизайнер черпает вдохновение в 1980-х годах. Главными кумирами Рустена оказываются такие блистательные легенды, как Дэвид Боуи, Принц и Джордж Майкл.

Что касается модельного ряда, то дизайнер предпочел раскрепостить женщин и подарил им более свободные и изящные силуэты. Платья в коллекции идут в сочетании с куртками и жакетами в технике макраме, украшенные бисером и бахромой. Кроме того, сочетание ангоры, твида и кожи оказывается довольно эффектным.

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