Коллекция Balmain. Pre-Fall, 2018

В межсезонной коллекции Оливье Рустен использовал коды парижского шика, смешивая их с традициями Balmain.

1 / 22 Balmain. Pre-Fall, 2018











































«То, с чем я действительно хотел работать в этом сезоне, – это правила французского стиля и мое отношение к французскому духу. Все коллаборации прошлого года с L’Oreal Paris и Парижской оперой были для меня действительно французскими», – объяснял Оливье Рустен новую коллекцию. При этом дизайнер подчеркнул, что во всей работе следовал определенным правилам: «качество, элегантность, богатство, молодость и иногда немного провокации». Что ж, этот рецепт и можно назвать по-настоящему парижским.

В лукбуке межсезонной коллекции мы видим знакомые нам по другим коллекциям Balmain скульптурные формы, украшенные богатым бисероплетением, блестящие фактуры, твидовые жакеты, напоминающие гусарскую форму, расшитые кристаллами ткани, жгуты и цепи, металлические детали и лакированную кожу, заимствования из мужского стиля… Все это Рустен дополняет графикой в цветовой гамме французского флага. «Тенденции приходят и уходят, но знаковые элементы остаются навсегда. Прямо сейчас я больше склоняюсь к идее иметь вневременную коллекцию, которую вы могли бы увидеть в музее через 50 лет и сразу сказать, что это Balmain», – резюмировал Оливье.