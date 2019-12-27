Коллекция Balmain Pre-Fall 2020

Оливье Рустен верен своему стилю: дизайнер представил коллекцию курток с острыми плечами, декорированных узорами пейсли.

Креативному директору парижского дома удается из сезона в сезона оставаться верным своему чувству стиля и при этом удовлетворять требования руководства Balmain. Оливье работает со своими любимыми темами: использует выразительные текстуры, объемные вышивки, элементы исторической военной формы... Дизайнер создает все те же мини-платья и мини-юбки, которые комплектует жакетами с острыми плечами и ботфортами, но остается оригинальным. Особое внимание в новой коллекции уделено твиду и дениму.