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Артем Кузелев

Коллекция Balmain Pre-Fall 2020

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  • 27 Декабря 201911:48
Сюжеты: Balmain, Pre-Fall 2020

Оливье Рустен верен своему стилю: дизайнер представил коллекцию курток с острыми плечами, декорированных узорами пейсли.

Креативному директору парижского дома удается из сезона в сезона оставаться верным своему чувству стиля и при этом удовлетворять требования руководства Balmain. Оливье работает со своими любимыми темами: использует выразительные текстуры, объемные вышивки, элементы исторической военной формы... Дизайнер создает все те же мини-платья и мини-юбки, которые комплектует жакетами с острыми плечами и ботфортами, но остается оригинальным. Особое внимание в новой коллекции уделено твиду и дениму.

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