Коллекция Balmain. Весна-лето, 2021

Образы весенне-летней коллекции Оливье Рустен создал на стыке спортивного шика, ироничного ретро и глэма.

Показ весенне-летней коллекции Balmain прошел в присутствии гостей, правда, в ограниченном количестве и с дистанцированной рассадкой. Некоторых и вовсе заменили на трансляции с экранов: например, Анна Винтур следила за дефиле именно таким образом. Реалии дня сегодняшнего совершенно гармонично перекликаются с ироничным ретрофутуризмом коллекции: говорящие головы рассматривают спортивные костюмы, украшенные кристаллами и пайетками. Расклешенные джинсы приобрели длину, которая еще вот-вот и сделает передвижения невозможными; пиджаки получили геометрию и объем а-ля Малефисента; обтягивающие платья – высокие разрезы и украшения в виде логотипов парижского дома.