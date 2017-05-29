Коллекция Bottega Veneta. Cruise, 2018

Креативный директор Bottega Veneta Томас Майер сосредоточился на потребностях своих клиентов в течение всего круизного сезона и создал очень практичную коллекцию.

1 / 14 Bottega Veneta. Cruise, 2018



























Размышления о погоде и подходе к шопингу стали главной силой, которая двигала Томасом Майером, когда он работал над новой коллекцией. По мнению дизайнера, сегодня его клиентки гораздо больше внимания уделяют сезонности и практичности одежды, а не ее эффектному виду. Кроме того, Майер учитывал, что одной из главных ценностей для современной женщины стало время.

На необходимости предложить клиенткам нечто не только роскошное, но и функциональное, основана вся новая круизная коллекция Bottega Veneta. Креатвиный директор дома адресует образы девушкам, которые отправятся в путешествие, отсюда чувство комфорта, которым дышит вся коллекция. Кроме того, дизайнер учитывает, что в поездках его героиню ожидают разные ситуации: от деловых встреч до вечеринок. Универсальный образные ряд смотрится с этой точки зрения очень привлекательно. Томас все же не забывает об эксцентричности и оригинальности, которые в новой коллекции реализованы в выборе палитры и принтов.