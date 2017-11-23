Коллекция Bottega Veneta. Pre-Fall, 2018

Томас Майер продолжает придерживаться прагматичного подхода к межсезонью, оценивая его как генеральную репетицию следующей коллекции.

Креативный директор Bottega Veneta Томас Майер работает строго по графику, этот дизайнер идет нога в ногу с календарем моды и часто одним из первых презентует новые коллекции. Прагматичный подход дизайнера касается и его работы в Bottega Veneta, и развития собственной линии. По традиции Майер воспринимает межсезонную коллекцию как экспериментальную площадку, ан которой можно обкатать образы и решения для следующей коллекции – осенне-зимней. Это генеральная репетиция того, что мы увидим зимой на Неделе моды в… теперь уже Нью-Йорке.

Коллекцию Pre-Fall 2018 Томас строит из легких, мягких и не осложненных лишними деталями образов. Дизайнер использует материалы светло-розовых, бронзовых и синих оттенков, расставляя на них акценты металлика и белого. Майер будто хочет продлить лето и его приятные события: сезонные праздники, семейные встречи так далее. От этого коллекция смотрится очень уютно, что усиливается легкими пальто-халатами, хлопком, расслабленными силуэтами, юбками из пледовой шерсти и сверхлегкими трикотажными поло.