Коллекция Burberry поступит в продажу сразу после шоу

Дебютная коллекция Рикардо Тиши для британской марки будет доступна в течение суток после показа.

Рикардо Тиши полноценно дебютирует в должности нового креативного директора Burberry на Неделе моды в Лондоне. Здесь 17 сентября дизайнер представит первую коллекцию, вещи из которой тут же будут доступны для покупки. Акция продлится всего лишь 24 часа и будет привязана к платформам Instagram и WeChat. В эти же сутки приобрести вещи можно будет и лондонском флагмане бренда. Согласно новой маркетинговой концепции, такие суточные дропы будут выпускаться и в дальнейшем, но пока не ясно, с какой периодичностью.