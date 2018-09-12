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Артем Кузелев

Коллекция Burberry поступит в продажу сразу после шоу

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  • 12 Сентября 201820:17
Сюжеты: BURBERRY, Неделя моды в Лондоне

Дебютная коллекция Рикардо Тиши для британской марки будет доступна в течение суток после показа.

Рикардо Тиши полноценно дебютирует в должности нового креативного директора Burberry на Неделе моды в Лондоне. Здесь 17 сентября дизайнер представит первую коллекцию, вещи из которой тут же будут доступны для покупки. Акция продлится всего лишь 24 часа и будет привязана к платформам Instagram и WeChat. В эти же сутки приобрести вещи можно будет и лондонском флагмане бренда. Согласно новой маркетинговой концепции, такие суточные дропы будут выпускаться и в дальнейшем, но пока не ясно, с какой периодичностью.

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