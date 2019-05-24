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BURBERRY (212)
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Артем Кузелев

Коллекция Burberry. Pre-Spring, 2020

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  • 24 Мая 201916:13
Сюжеты: BURBERRY, Весна-лето 2020

Риккардо Тиши представил свое видение британского дома и обозначил ориентиры будущей весны.

С изменением стратегии Burberry система релизов марки также претерпела множество трансформаций. На днях креативный директор дома Рикардо Тиши представил лукбук, в котором обозначил основные ориентиры будущей весны. Главной героиней бренда стала буржуазная леди в одежде из шелка, украшенного принтами и отделанного искусственным мехом. При этом элегантность у Тиши не превращается в нечто старомодное, а наряду с респектабельными нарядами мы видим вполне уличные образы, но, правда, в их люксовом прочтении.

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