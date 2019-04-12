Вход
ADV
Интересно
Bvlgari (20)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция B.zero1 дома Bvlgari отмечает юбилей

  • 124
  • 0
  • 12 Апреля 201910:01
Сюжеты: Bvlgari, Бижутерия, украшения, драгоценности

В честь 20-летия линейка итальянского дома, посвященная римскому Колизею, получила продолжение.

В этом году линейка B.zero1 отмечает 20-летие. За это время по всему миру было продано более двух миллионов колец, посвященных римскому Колизею. Кроме того, коллекция пополнялась украшениями из коллабораций со скульптором Анишем Капуром и архитектором Захой Хадид. В честь юбилея мастера ювелирного дома Bvlgari обновили коллекцию и дополнили ее спиральным кольцом из розового золота, а также из белого с бриллиантами.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru