Коллекция B.zero1 дома Bvlgari отмечает юбилей

В честь 20-летия линейка итальянского дома, посвященная римскому Колизею, получила продолжение.

В этом году линейка B.zero1 отмечает 20-летие. За это время по всему миру было продано более двух миллионов колец, посвященных римскому Колизею. Кроме того, коллекция пополнялась украшениями из коллабораций со скульптором Анишем Капуром и архитектором Захой Хадид. В честь юбилея мастера ювелирного дома Bvlgari обновили коллекцию и дополнили ее спиральным кольцом из розового золота, а также из белого с бриллиантами.