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Артем Кузелев

Коллекция Carolina Herrera. Cruise, 2018

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  • 24 Июля 201717:06
Сюжеты: Carolina Herrera, cruise 2018

Новая круизная коллекция Каролины Эррера стала для дизайнера настоящим экспериментом.

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  • Carolina Herrera. Cruise, 2018

Каролина Эррера представила лукбук круизной коллекции будущего года. В новых образах дизайнер полностью отказывается от своих фирменных белых тотал-луков и изучает другие цвета и богатый набор принтов. Каролина все также верна своим перфекционизму и безупречной элегантности, однако осторожно заигрывает с авангардом и сексуальностью молодости.

Образы Каролины, действительно, стали более молодежными и игривыми благодаря работе с принтами. Дизайнер выбирает нежные и легкие ткани, украшенные причудливыми цветами, желтыми плетьми и вазами, а также крупным горохом. При этом многие образы, даже самые яркие, легко представить в повседневной жизни деловой женщины. Излишнюю романтику и женственность Эррера уравновешивает пальто и жакетами прямых и строгих линий.

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