Коллекция Carolina Herrera. Cruise, 2019

В своей дебютной коллекции для марки Уэс Гордон представляет расслабленный взгляд на гламур.

Первая коллекция Уэса Гордона на новом посту оказалась очаровательной и очень красивой. Дизайнер работает с традиционной для Carolina Herrera элегантностью, но добавляет образам большей расслабленности, гламурных элементов и романтику ретро. Представляя коллекцию Гордом сказал: «Добро пожаловать в Палм-Спрингс! Здесь поле для гольфа встречает пустыню, а архитектура середины века – китч-обои». Получился очень красивый и свежий взгляд на традиции, заложенные Каролиной Эррера.