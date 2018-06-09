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Артем Кузелев

Коллекция Carolina Herrera. Cruise, 2019

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  • 09 Июня 201822:06
Сюжеты: Carolina Herrera, cruise 2019

В своей дебютной коллекции для марки Уэс Гордон представляет расслабленный взгляд на гламур.

Первая коллекция Уэса Гордона на новом посту оказалась очаровательной и очень красивой. Дизайнер работает с традиционной для Carolina Herrera элегантностью, но добавляет образам большей расслабленности, гламурных элементов и романтику ретро. Представляя коллекцию Гордом сказал: «Добро пожаловать в Палм-Спрингс! Здесь поле для гольфа встречает пустыню, а архитектура середины века – китч-обои». Получился очень красивый и свежий взгляд на традиции, заложенные Каролиной Эррера.

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