Коллекция Carolina Herrera. Осень-зима, 2021/22

В этом году марка Carolina Herrera отмечает 40-летие. По этому поводу креативный директор бренда Уэс Гордон переосмыслил модель блузки с завязками на шее. В похожей в 1981 году венесуэльская эмигрантка Каролина Эррера представила в Metropolitan Club свою первую коллекцию.

«Это наша четвертая коллекция со времен [начала пандемии] Covid, – поделился Гордон. – И шансы на то, что эта коллекция будет реализована, становятся все жестче». Однако этого настроения совсем не заметно в лукбуке, снятом в Эмпайр-стейт-билдинг и новом небоскребе 1 Вандербильт. В центре коллекции множество сердец, мотив повторяется в принтах, аппликаций и вышивок, присутствует в украшениях, пуговицах и пряжках ремней, дублируется в вырезах нарядов. Общее игривое настроение усиливают цветные принты под жирафа и черно-белый горошек. Уэс Гордон не создал одежду для отхода на второй план.