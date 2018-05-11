Коллекция Carolina Herrera. Pre-Fall, 2018

Каролина Эррера покинула пост креативного директора своей марки, оставив бренд на пороге новой яркой жизни.

В течение последних нескольких сезонов Каролина Эррера прилагала усилия, чтобы наполнить свою элегантную и классическую марку чувством непринужденности и расслабленностью. Результаты, как всегда у истинного мастера, не заставили долго ждать. Дизайнер покинула пост креативного директора, оставив свой бренд на пороге новой и яркой жизни. Межсезонная коллекция Carolina Herrera выглядит очень свежо, молодо и по-модернистски умно. Образы полны ярких красок, фламандских цветов и основаны на сложных, асимметричных и многослойных силуэтах. В качестве декора использованы не только принты и графика, Эррера украсила модели вышивкой, контрастными деталями и фактурами. Красивое и запоминающееся прощание.