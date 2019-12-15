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Артем Кузелев

Коллекция Carolina Herrera Pre-Fall 2020

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  • 15 Декабря 201921:27
Сюжеты: Carolina Herrera, Pre-Fall 2020

Уэс Гордон создал для Carolina Herrera очень оптимистичную межсезонную коллекцию.

В новой коллекции дизайнер, действительно, очень счастлив и позитивен. Представляя ее на прошлой неделе, Гордон очертил круг источников своего вдохновения. По словам дизайнера, он очень счастлив на своей ферме в Коннектикуте, где проводить каждые выходные, устраивая пикники и наблюдая за природой. Гордон оптимистично подчеркивает, что главная идея коллекции заключается в том, чтобы «принять любовь, смех и добрые чувства субботы и воскресенья, перенеся все это на дни с понедельника на пятницу». Однако образы из межсезонной коллекции совсем не смотрятся по-деревенски расслабленными, здесь нашлось место и отголоскам высокого гламура, и современной городской моде.

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