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Артем Кузелев

Коллекция Carven. Pre-Fall, 2017

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  • 16 Мая 201709:18
Сюжеты: Carven, Pre-fall 2017

Французский дом моды представил лукбук межсезонной коллекции, которую можно разделить на две тематических части.

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  • Carven. Pre-Fall, 2017

В преддверии объявления имени нового креативного директора, которым в итоге стал Серж Руффье, марка Carven представила лукбук межсезонной коллекции. Все образы межсезонья этого года можно логично разделить на две законченные темы. В первой половине мы видим подчеркнуто мужественные модели, основанные на минимализме, а также прямых и лаконичных линиях. Вторую половину составляют подчеркнуто женственные образы на основе платьев с декольте, прозрачных материалах и нежных принтов. Однако единства коллекции придает ее общая ориентация на моду восьмидесятых годов прошлого века.

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