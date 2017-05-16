Коллекция Carven. Pre-Fall, 2017

Французский дом моды представил лукбук межсезонной коллекции, которую можно разделить на две тематических части.

1 / 26 Carven. Pre-Fall, 2017



















































В преддверии объявления имени нового креативного директора, которым в итоге стал Серж Руффье, марка Carven представила лукбук межсезонной коллекции. Все образы межсезонья этого года можно логично разделить на две законченные темы. В первой половине мы видим подчеркнуто мужественные модели, основанные на минимализме, а также прямых и лаконичных линиях. Вторую половину составляют подчеркнуто женственные образы на основе платьев с декольте, прозрачных материалах и нежных принтов. Однако единства коллекции придает ее общая ориентация на моду восьмидесятых годов прошлого века.