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Артем Кузелев

Коллекция Celine. Pre-Fall, 2018

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  • 04 Мая 201812:12
Сюжеты: Celine, Pre-fall 2018

Парижский дом моды опубликовал лукбук последней коллекции Фиби Фило.

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  • Celine. Pre-Fall, 2018

Дом Celine опубликовал лукбук коллекции Pre-Fall 2018. Образы межсезонной коллекции запечатлел знаменитый Юрген Теллер, а разработала Фиби Фило. Это финальная коллекция дизайнера, созданная на посту креативного директора парижского дома моды. Прощаясь, Фило показала клиенткам марки свои фирменные вещи, за которые ее и полюбили. Коллекция сочетает строгий минимализм, технологичность, авангард и спорт. Здесь есть и костюмы с широкими брюками, объемные рубашки и куртки, оригинальные украшения и обувь, а также асимметричный крой и контрастные сочетания оттенков.

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