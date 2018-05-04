Коллекция Celine. Pre-Fall, 2018

Парижский дом моды опубликовал лукбук последней коллекции Фиби Фило.

1 / 45 Celine. Pre-Fall, 2018

























































































Дом Celine опубликовал лукбук коллекции Pre-Fall 2018. Образы межсезонной коллекции запечатлел знаменитый Юрген Теллер, а разработала Фиби Фило. Это финальная коллекция дизайнера, созданная на посту креативного директора парижского дома моды. Прощаясь, Фило показала клиенткам марки свои фирменные вещи, за которые ее и полюбили. Коллекция сочетает строгий минимализм, технологичность, авангард и спорт. Здесь есть и костюмы с широкими брюками, объемные рубашки и куртки, оригинальные украшения и обувь, а также асимметричный крой и контрастные сочетания оттенков.