Коллекция цепочек для очков Ольги Чернобровиной

Ольга Чернобровина - стилист популярной ведущей Леры Кудрявцевой - создала свою первую коллекцию стильных цепочек для очков. По словам дизайнера, причиной стала очередная потеря любимых солнечных очков во время примерок. Первые цепочки появились из полудрагоценных камней и бижутерного сплава. Сначала разноцветные цепочки дополняли образы самого стилиста. Но довольно быстро друзья и знакомые обратили внимание на стильный аксессуар и стали просить Ольгу сделать им такие же. Так появилась первая коллекция дизайнера Ольги Чернобровиной. Цепочки можно носить как с очками, так и в качестве украшения на шее.