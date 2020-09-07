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Irina

Коллекция цепочек для очков Ольги Чернобровиной

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  • 07 Сентября 202017:08
Сюжеты: Очки

 Ольга Чернобровина - стилист популярной ведущей Леры Кудрявцевой - создала свою первую коллекцию стильных цепочек для очков. По словам дизайнера, причиной стала очередная потеря любимых солнечных очков во время примерок.  Первые цепочки появились из полудрагоценных камней и бижутерного сплава. Сначала разноцветные цепочки дополняли образы самого стилиста. Но довольно быстро друзья и знакомые обратили внимание на стильный аксессуар и стали просить Ольгу сделать им такие же. Так появилась первая коллекция дизайнера Ольги Чернобровиной. Цепочки можно носить как с очками, так и в качестве украшения на шее.

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