Коллекция «Церемония» от Choupette: роскошный образ для любого праздника!

Российская марка Choupette представляет коллекцию церемониальных нарядов для детей от 0 до 12 лет. Бархат и пайетки, бахрома и

плиссировка, платья с многослойными юбками-воланами и с юбками-маллет — основные тренды сезона осень-зима 2018-2019 в вечерней детской моде.

«Церемония» – это коллекция одежды для торжественных событий, походов в театр и в гости, празднования Дня Рождения, Нового Года и Рождества. Платья из коллекции «Церемония» как будто сошли со страниц сказок про принцесс: утонченные силуэты, обилие кружева, летящий шифон, пышные юбки, пайетки и стразы. Коллекция «Церемония» Choupette выполнена в широкой цветовой палитре:

от насыщенных винных до мерцающих голубых оттенков, от пастельно-розовой до сливочной гаммы.

Для юных джентльменов в этом сезоне дизайнеры бренда подготовили торжественные костюмы с бархатными пиджаками цвета бутылочного стекла, глубокого синего или марсала с атласными лацканами и шевронами. В магазинах Choupette доступен большой выбор рубашек с оригинальными принтами, а также дизайнерских аксессуаров: галстуков, бабочек, подтяжек различных принтов и

оттенков.

Коллекция «Церемония» – это идеальное сочетание высокого качества и модных тенденций, которое превратит любое событие в удивительный и запоминающийся праздник.