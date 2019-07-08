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Артем Кузелев

Коллекция Chanel Couture. Осень, 2019

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  • 08 Июля 201910:44
Сюжеты: Chanel, Осень-зима 2019-20

Виржини Виар представила в Париже свежую, разнообразную и обнадеживающую коллекцию haute couture.

Эпоха Вирджиния Виар в доме Chanel началась в полную силу вместе с первой кутюрной коллекцией. На этот раз под куполом Гран Пале были построены декорации в виде двухуровневой библиотеки с уютными зонами для отдыха. Антураж показа естественным образом соответствовал настроению коллекции – тактичность, интеллект и сдержанность. Теперь героиня Chanel предпочитает тапочки, лоферы или туфли, украшенные галстуком-бабочкой, в двухцветной геометрии дома. При помощи маленьких очков на цепочках Виар подчеркивает: в центре сюжета привлекательная молодая женщина, которая стремится к культуре и литературе.

Разнообразный модельный ряд коллекции говорит о том, что перед Виар стоит задача по расширению клиентской базы парижского дома. Традиционные твиды Chanel приобретают на этот раз самые разные очертания и складываются в порой смелые для марки конструкции. Представляя коллекцию, новый креативный директор сказала: «Дамы, независимо от ваших предпочтений, мы все еще здесь для вас». Образы, которые увидели гости показа, красноречиво говорили об этом же.

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