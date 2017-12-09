Коллекция Chanel Metiers d’Art. Pre-Fall, 2018

Парижский дом моды представил в Эльбской филармонии межсезонную коллекцию будущего года.
- Гости показа :: Альма Ходоровски
- Анна Берест
- Анна Муглалис
- Вероника Хейлбрюннер
- Гизем Эмре
- Йоханна Вокалек
- Карин Ройтфельд
- Кая Скоделарио
- Кристен Стюарт и Лили-Роуз Депп
- Кристен Стюарт
- Лиза Томашевски
- Лили-Роуз Депп
- Луиза Бефорт
- Марина Вакт
- Нана Комацу
- Нана Оу-ян
- Ринко Кикути
- Сандра Хюллер
- Сандро Копп и Тильда Суинтон
- Су Джу Парк
- Тильда Суинтон
- Кристен Стюарт, Карл Лагерфельд и Лили-Роуз Депп
- Фиби Тонкин
- Ханна Бинке
- Шарлотт Кардин
- Эйс Ти
- Элли Бамбер
Карл Лагерфельд и французский дом Chanel показали на днях новую коллекцию Metiers d’Art. Традиционно межсезонная коллекция выдержана в концепции возрождения ремесел и понимания моды как части искусства. На этот раз одно из важнейших в году модных шоу прошло в родном городе креативного директора дома Гамбурге. Показ состоялся в знаковой локации – здании Эльбской филармонии – под аккомпанемент симфонического оркестра. Сама коллекция вдохновлена морской темой, а также содержит элементы милитари, хотя смотрятся они вполне женственно и современно.
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