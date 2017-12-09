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Артем Кузелев

Коллекция Chanel Metiers d’Art. Pre-Fall, 2018

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  • 09 Декабря 201722:42
Сюжеты: Chanel, Pre-fall 2018

Парижский дом моды представил в Эльбской филармонии межсезонную коллекцию будущего года.

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  • Гости показа :: Альма Ходоровски

Карл Лагерфельд и французский дом Chanel показали на днях новую коллекцию Metiers d’Art. Традиционно межсезонная коллекция выдержана в концепции возрождения ремесел и понимания моды как части искусства. На этот раз одно из важнейших в году модных шоу прошло в родном городе креативного директора дома Гамбурге. Показ состоялся в знаковой локации – здании Эльбской филармонии – под аккомпанемент симфонического оркестра. Сама коллекция вдохновлена морской темой, а также содержит элементы милитари, хотя смотрятся они вполне женственно и современно.

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