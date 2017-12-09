Коллекция Chanel Metiers d’Art. Pre-Fall, 2018

Парижский дом моды представил в Эльбской филармонии межсезонную коллекцию будущего года.

1 / 27 Гости показа :: Альма Ходоровски

Анна Берест

Анна Муглалис

Вероника Хейлбрюннер

Гизем Эмре

Йоханна Вокалек

Карин Ройтфельд

Кая Скоделарио

Кристен Стюарт и Лили-Роуз Депп

Кристен Стюарт

Лиза Томашевски

Лили-Роуз Депп

Луиза Бефорт

Марина Вакт

Нана Комацу

Нана Оу-ян

Ринко Кикути

Сандра Хюллер

Сандро Копп и Тильда Суинтон

Су Джу Парк

Тильда Суинтон

Кристен Стюарт, Карл Лагерфельд и Лили-Роуз Депп

Фиби Тонкин

Ханна Бинке

Шарлотт Кардин

Эйс Ти

Элли Бамбер

Карл Лагерфельд и французский дом Chanel показали на днях новую коллекцию Metiers d’Art. Традиционно межсезонная коллекция выдержана в концепции возрождения ремесел и понимания моды как части искусства. На этот раз одно из важнейших в году модных шоу прошло в родном городе креативного директора дома Гамбурге. Показ состоялся в знаковой локации – здании Эльбской филармонии – под аккомпанемент симфонического оркестра. Сама коллекция вдохновлена морской темой, а также содержит элементы милитари, хотя смотрятся они вполне женственно и современно.