Коллекция Chanel. Осень-зима, 2021/22

После нескольких лет грандиозных шоу Chanel в огромном Гран-Пале, который сейчас закрыт на реконструкцию, Виржини Виар решила, что настало время для совершенно другой атмосферы, чтобы продемонстрировать игривую коллекцию Coco Neige. «Я хотела показать это в небольшом месте, в клубе, – рассказала Виар. – Я не люблю большие рейв-площадки, я предпочитаю более интимные места. Карл всегда рассказывал мне о шоу, которые он устраивал в 1970-х, когда девушки одевались самостоятельно в парижском ресторане».

В итоге показ осенне-зимней коллекции прошел в легендарном ночном клубе Chez Castel на левом берегу, который был воплощением крутизны для нескольких поколений тусовщиков с тех пор, как Жан Кастель открыл его в конце 1960-х.

В самой коллекции Виар играет с сочетанием прочного твида и хрупкого шифона, это прослеживается практически в каждом образе. Причем дизайнер подчеркнула, что вдохновлялась стилем покойной Стеллы Теннант, иконы Chanel на протяжении многих лет и женщины, олицетворяющей аристократический шик, смешанный с небрежностью.

Кроме того, в коллекции много от лыжного спорта: норвежские свитера, стеганые комбинезоны, объемные пуховики и лыжные брюки с короткими укороченными куртками. Но все эти элементы Виржини Виар сочетает с обнаженными животами или черными кружевными блузками с цветочным рисунком. Есть в коллекции и вязаные крючком юбки средней длины и костюмы, обшитые вставками из ткани с пайетками и слоями бахромы на манжетах.

Виар также вдохновляется ​​осенне-зимней коллекцией Chanel 1994 года, в которой были представлены костюмы и пальто из искусственного меха и вещи из черной, белой и ярко-розовой шерсти.