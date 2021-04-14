Коллекция Chloé. Осень-зима 2021/22

Габриэла Херст назвала свою дебютную в доме Chloé коллекцию «Афродитой», что стало явным контрастом с коллекцией «Афина» ее собственного бренда. Против героической и мудрой андрогинности своей марки дизайнер поставила чувственность и игривую женственность Chloé. Кроме того, в обеих коллекциях можно увидеть взгляд Херст на буржуазную богемную жизнь: энергичность и юность для Chloé и монашество и модернизм для собственного бренда.

Новая героиня Chloé – это по-прежнему парижанка, которой вдохновлялась основательница дома Габи Агьен и которая всегда присутствовала в коллекциях Фиби Фило, Клэр Уэйт Келлер и Наташи Рамзи-Леви. Однако ее гардероб стал более жизнеспособным и реалистичным. Габриэла Херст хочет, чтобы создаваемая ею одежда не только вписывалась в узнаваемую стилистику бренда, но и выглядела современно. Кроме того, в образах уверенно звучит «я» дизайнера. За последнее, например, отвечают пончо, связанные вручную и вызывающие ассоциации с уругвайским наследием нового креативного директора.

Еще одна важная составляющая осенне-зимней коллекции – экологичность. Херст дотошно выбирает сертифицированные материалы, отвечающие принципам экономики замкнутого цикла, целям по нулевым выбросам, отказу от использования в производстве гербицидов и пестицидов. Даже выбрав экокожу, дизайнер много работает с техникой пэчворк и коллажа, чтобы использовать материал по максимуму. При поддержке своего единомышленника, генерального директора компании Риккардо Беллини, Габриэла Херст смогла сократить воздействие новой коллекции на окружающую среду на 400% по сравнению с коллекцией прошлой зимы.