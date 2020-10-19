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Артем Кузелев

Коллекция Chloé. Весна-лето, 2021

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  • 19 Октября 202020:22
Сюжеты: Chloe, Весна-лето 2021, Неделя моды в Париже

Парижский дом представил коллекцию A Season In Hope в формате дефиле, которое прошло в окрестностях Palais de Tokyo.

Весенне-летняя коллекция Наташи Рамсей-Леви – это, безусловно, попытка осмыслить эпоху пандемии. Дизайнер будто бы берет за основу моделей форменную одежду медиков, деконструирует ее и собирает заново. Техника пэчворк, активно использованная в коллекции, тоже ассоциируется с постапокалиптическими временами. Однако Рамсей-Леви смотрит на жизнь и будущее человечества вполне оптимистично, поэтому украшает свои рубашки, топы, свитшоты и платья принтами работ американской художницы Кориты Кент 1963-1967 годов. Главная деталь многих картин – слово Hope/«Надежда».

 
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