Коллекция Chloé. Весна-лето, 2021

Парижский дом представил коллекцию A Season In Hope в формате дефиле, которое прошло в окрестностях Palais de Tokyo.

Весенне-летняя коллекция Наташи Рамсей-Леви – это, безусловно, попытка осмыслить эпоху пандемии. Дизайнер будто бы берет за основу моделей форменную одежду медиков, деконструирует ее и собирает заново. Техника пэчворк, активно использованная в коллекции, тоже ассоциируется с постапокалиптическими временами. Однако Рамсей-Леви смотрит на жизнь и будущее человечества вполне оптимистично, поэтому украшает свои рубашки, топы, свитшоты и платья принтами работ американской художницы Кориты Кент 1963-1967 годов. Главная деталь многих картин – слово Hope/«Надежда».