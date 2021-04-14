Коллекция Christian Dior. Осень-зима 2021/22

Прошлый год заставил многих людей пересмотреть взгляд на гардероб и его перегруженность. Пандемия и связанные с нею ограничения научили нас одеваться так, будто нас никто не увидит, забыть о тщеславии и наряжаться перед зеркалами. Однако до конца избавиться от всего лишнего современному человеку не позволяет цифровой нарциссизм, подпитываемый социальными сетями.

Рассказывая о новой коллекции Dior Мария Грация Кьюри подчеркивает, что сама не является любительницей наряжаться и смотреться в зеркала. «Вы говорите с женщиной, у которой нет зеркал в доме. У меня, вернее, есть одно зеркало, и оно находится за дверью моей ванной. Можете ли вы представить, как я фотографирую себя в зеркале? Невозможно! Это не то, что у меня на уме. Я предпочитаю что-то более простое и реальное. Но я, наверное, другое поколение», – поделилась дизайнер, представляя «Тревожную красоту» сезона осень-зима 2021/22.

По собственному признанию Кьюри, работая над образами коллекции, она вдохновлялась мрачными мотивами сказки «Красавица и чудовище». Однако остановиться лишь на ней модельер не смогла и наполнила коллекцию темами из сказок, в которых особое внимание уделяется внешнему виду: «Золушка», «Красная Шапочка» и «Спящая красавица». В итоге Кьюри создала образы, находящиеся между классическим и вневременным гардеробом.

В большинстве образов эта двойственность читается без труда: привычная для парижского дома роскошь подавляется строгим аскетизмом. Сдержанный крой и скромные ткани, заимствованные из мужской моды, здесь соседствуют с богатым декором, плиссировками и эффектными цветами. О сказках напоминают капюшоны и накидки, а также розы и яблоки, превращенные в принты.

Коллекция Кьюри заставляет пересмотреть отношение к красоте, излишествам и собственному образу. «Я предпочитаю оригинальные сказки. Ссылки пугающие. Это способ научить молодых людей тому, что происходит в мире. Способ подготовить их к будущему», – добавляет дизайнер.