Коллекция Coach 1941. Cruise, 2018

Стюарт Веверс представил лукбук круизной коллекции будущего года, адресованной современным городским девушкам.

1 / 29 Coach 1941. Cruise, 2018

























































Креативный директор Coach прекрасно понимает, что линия прет-а-порте – относительно новое предложение возглавляемой им марки. Клиенты бренда все еще привыкают к полноценным коллекциям, которые недавно стали выходит каждый сезон. Поэтому Веверс берет за основу фирменный почерк Coach, адаптируя его под повседневные нужды современных девушек.

Дизайнер обращается к классическим американским кодам, которые смотрятся в круизной коллекции довольно смело и оригинально. При этом Стюарт обращает наше внимание на то, что постарался придать образам праздничности, поэтому в новой коллекции так много платьев, украшенных звездами, принтами и вышивкой. Доминирующий черный, который так элегантно смотрится с женственным кроем, кожей и кружевом, тоже никуда не уходит. Получилось очень стильно.