Коллекция Comme des Garçons. Осень-зима 2021/22

«Мне нужно было сделать один вдох в монохромной безмятежности», – говорит о новых 20 образах Рей Кавакубо. Кроме того, рассказывая о новой коллекции Comme des Garçons, дизайнер поясняет, что стремилась заблокировать поток внешней информации, чтобы сохранить психическое здоровье.

Вероятно, эти идеи, реализованные в коллекции, относятся к тревожным и паническим состоянием огромного количества людей в период пандемии. Приятно видеть, что в итоге у дизайнера получились романтичные и безмятежные образы. Черный цвет у Кавакубо в этом сезоне не мрачный и не концептуальный. Это возвращение к истокам Comme des Garçons начала 1980-х.

При ближайшем рассмотрении осенне-зимняя коллекция, стремящаяся отделить себя от мирских забот, вовсе не является минималистским отказом от знаков и символов моды. Во всех этих черных плащах с пышной белой подкладкой, кринолинами с воздушными шарами, пенистыми слоями взбитого белого хлопка и черного тюля есть что-то роскошно эдвардианско-викторианское. С добавлением изящных шляп Ибрагима Камары это выглядит еще более впечатляюще.