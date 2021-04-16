Вход
ADV



Интересно
Comme Des Garcons (48)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллекция Comme des Garçons. Осень-зима 2021/22

  • 144
  • 0
  • 16 Апреля 202122:03
Сюжеты: Comme Des Garcons, Осень-зима 2021-22

«Мне нужно было сделать один вдох в монохромной безмятежности», – говорит о новых 20 образах Рей Кавакубо. Кроме того, рассказывая о новой коллекции Comme des Garçons, дизайнер поясняет, что стремилась заблокировать поток внешней информации, чтобы сохранить психическое здоровье.

Вероятно, эти идеи, реализованные в коллекции, относятся к тревожным и паническим состоянием огромного количества людей в период пандемии. Приятно видеть, что в итоге у дизайнера получились романтичные и безмятежные образы. Черный цвет у Кавакубо в этом сезоне не мрачный и не концептуальный. Это возвращение к истокам Comme des Garçons начала 1980-х.

При ближайшем рассмотрении осенне-зимняя коллекция, стремящаяся отделить себя от мирских забот, вовсе не является минималистским отказом от знаков и символов моды. Во всех этих черных плащах с пышной белой подкладкой, кринолинами с воздушными шарами, пенистыми слоями взбитого белого хлопка и черного тюля есть что-то роскошно эдвардианско-викторианское. С добавлением изящных шляп Ибрагима Камары это выглядит еще более впечатляюще.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru