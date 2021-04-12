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Артем Кузелев

Коллекция David Koma. Осень-зима 2021/22

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  • 12 Апреля 202111:17
Сюжеты: David Koma, Осень-зима 2021-22

Марсоход НАСА Perseverance Rover приземлился на поверхность Марса 18 февраля 2021 года. Вероятно, это наиболее подходящая аналогия для настроения, передаваемого в новой коллекции Давида Кома. В Восточном Лондоне дизайнера вдохновляли трепет и потенциал космических путешествий, стремление одновременно научное и романтическое.

В этом сезоне Давид Кома смело устремился в будущее больше, чем когда-либо, чтобы создать одежду, подходящую для жизни прямо сейчас. В осенне-зимней коллекции дизайнер несколько знаковых решений, ассоциирующихся с космической эрой: эластичные комбинезоны, боди и спортивные куртки с напуском, усыпанные кристаллами.

При этом Кома не отказывается от атмосферы беззаботной вечеринки, но становится умнее и сложнее. Мини-платья скроены из неопрена с аквалангами из эластичного бархата. Эти образы выглядят очень спортивно, но и роскошно. Многие модели изобилуют вышивкой кристаллами и блестками, круглые вырезы на микроплатьях напоминают о творчестве Пьера Кардена, когда он был одним из самых футуристичных дизайнеров.

 
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