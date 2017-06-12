Коллекция Diane von Furstenberg. Cruise, 2018

Джонатан Сондерс продолжает свое звездное руководство американской маркой, укрепляя и обновляя ее фирменный стиль.

1 / 40 Diane von Furstenberg. Cruise, 2018















































































В круизной коллекции Diane von Furstenberg можно без труда обнаружить ноу-хау, разработанные еще в 1970-х годах самой основательницей дома. Однако Джонатан Сондерс не желает стоять на месте и семимильными шагами ведет марку вперед. Новые образы безусловно базируются на традициях бренда, однако новый креативный директор значительно упрощает крой. Так легендарное платье с запахом, придуманное Дианой, вдруг лишается своей главной составляющей, хотя этого не увидеть сразу. Запах здесь исключительно декоративен, но этот ход придает образам оригинальности и глубины.

Сондерс также использует богатую и насыщенную палитру, которой всегда отличались коллекции Diane von Furstenberg. В сочетании с оборками, складками и асимметричным кроем это дает очень динамичный эффект. Смотрится все очень современно и по-настоящему по-летнему.