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Артем Кузелев

Коллекция Diane von Furstenberg. Cruise, 2018

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  • 12 Июня 201710:52
Сюжеты: Diane Von Furstenberg, cruise 2018

Джонатан Сондерс продолжает свое звездное руководство американской маркой, укрепляя и обновляя ее фирменный стиль.

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  • Diane von Furstenberg. Cruise, 2018

В круизной коллекции Diane von Furstenberg можно без труда обнаружить ноу-хау, разработанные еще в 1970-х годах самой основательницей дома. Однако Джонатан Сондерс не желает стоять на месте и семимильными шагами ведет марку вперед. Новые образы безусловно базируются на традициях бренда, однако новый креативный директор значительно упрощает крой. Так легендарное платье с запахом, придуманное Дианой, вдруг лишается своей главной составляющей, хотя этого не увидеть сразу. Запах здесь исключительно декоративен, но этот ход придает образам оригинальности и глубины.

Сондерс также использует богатую и насыщенную палитру, которой всегда отличались коллекции Diane von Furstenberg. В сочетании с оборками, складками и асимметричным кроем это дает очень динамичный эффект. Смотрится все очень современно и по-настоящему по-летнему.

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