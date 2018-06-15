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Артем Кузелев

Коллекция Diane von Furstenberg. Cruise, 2019

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  • 15 Июня 201819:12
Сюжеты: Diane Von Furstenberg, cruise 2019

Креативный директор Натан Дженден представил лукбук своей первой для американской марки круизной коллекции.

В новой коллекции Натана Джендена можно увидеть несколько моделей главных платьев: от игривого мини до макси с открытой спиной. Дизайнер старается работать с легкостью и выбирает для круизного сезона расслабленное настроение: нежные мягкие фактуры, немнущаяся сетка, струящиеся складки, разрезы. Сам Дженжен говорит о современной одежде: «Нужно выглядеть одетой, но не чувствовать себя одетой». В целом, ему удается создать правильный эффект при помощи заимствований из традиционного костюма гейши и архивов марки 1970-х годов.

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