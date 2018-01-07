Коллекция Diane von Furstenberg. Pre-Fall, 2018

Американский дом моды представил лукбук последней коллекции, созданной креативным директором Джонатаном Сондерсом.

1 / 41 Diane von Furstenberg. Pre-Fall, 2018

















































































Расставаясь с маркой Diane von Furstenberg, Джонатан Сондерс разработал для американского бренда яркую межсезонную коллекцию. При этом, если большинство марок лишь намечают в таких коллекциях курс на осенне-зимний сезон, Джонатан создал полноценный образный ряд. По словам дизайнера, работая, он вдохновлялся атмосферой легендарного фильма 1970 года «Забриски Пойнт», снятого классиком кино Микеланджело Антониони.

Однако Сондерса привлекла не центральная сюжетная линия, посвященная контркультуре, а визуальный ряд картины. В палитре, принтах, узорах и фактурах коллекции без труда угадывается пустынный песок фильма и натуральные земельные оттенки. Это отлично подходит для осеннего сезона, так как, с одной стороны, смотрится уже не так ярко, как летняя палитра, а с другой – достаточно живо и сложно. Стремясь к естественности, Сондерс пригласил в съемки лукбука как профессиональных, так и непрофессиональных моделей разного возраста.

Что касается модельного ряда, то коллекция основана на повседневной одежде с заметным влиянием глэм-рока 1970-х годов. Струящиеся наряды, щедро декорированные, порой напоминают о сценических образах Стиви Никс. Но Сондерс помнит о своем фирменном стиле, поэтому не погружается в культуру хиппи с головой и использует любимую классику: горох, пледовую клетку, полоски и пейсли. В итоге получилась очень разнообразная и эклектичная коллекция.