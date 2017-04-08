Коллекция Diesel на выставке Salone del Mobile

Создавая новую коллекцию предметов интерьера, команда Андреа Россо вдохновлялась путешествием по пустыне.

1 / 4 Новая коллекция Diesel Living







Чтобы создать эту коллекцию креативный директор линии предметов для дома Diesel Living отправился в путешествие по Америке. Дизайнер в компании мастеров его студии проехал по жаркой пустыне от Феникса до Палм-Спрингс и представил результат на открывшейся на днях ярмарке Salone del Mobile. В предметах из новой коллекции также заметно влияние модернистского стиля 1970-х годов, который был особенно популярен в оформлении отелей того времени.

Команда Diesel использовала натуральные материалы естественных природных оттенков, в которые окрашен пустынный пейзаж. В качестве декора были выбраны фотопринты, изображающие сухие растения. Увидеть коллекцию можно в Милане до 9 апреля, а затем она отправится в магазины марки.