Коллекция Dior Couture. Осень, 2019

Интеллектуалка Мария Грация Кьюри на этот раз была вдохновлена книгой писателя, архитектора и дизайнера Бернарда Рудофски «Является ли одежда современной?».

По случайности силуэт New Look Кристиан Диор придумал в 1947 году, тогда же в Бернард Рудофски опубликовал свой труд «Является ли одежда современной?». Изучив текст писателя, Мария Грация Кьюри была очень вдохновлена: «Он провел антропологическое исследование, почему человечество меняет свое тело, – потому что оно находит тело скучным. Люди хотят использовать моду, чтобы изменить свое тело. Идея в том, что одежда – это проект дома для вашего тела».

Вооружившись этой мыслью, дизайнер разработал серию нарядов, в которых действительно оказалось очень много от архитектуры. При этом Кьюри работала с контрастами между функциональным минимализмом и эмоциональной декоративностью. В итоге получились образы, многие из которых смотрелись громоздкими, но на деле такими не были. Дизайнер играет с нашим восприятием одежды: сложные конструкции оказались вечерними нарядами. Особенно привлекательными выглядят те, в которых Мария Грация сочетает множество текстур: черный бархат, серебристый лам, шифон-жаккард с люрексом, сетка и тюль...