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Артем Кузелев

Коллекция Dior. Cruise, 2019

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  • 30 Мая 201810:48
Сюжеты: Dior, cruise 2019

Мария Грация Кьюри взяла за основу новой коллекции изысканную и очень стильную экипировку конных наездниц.

Креативный директор Dior продолжает воспевать силу и независимость современной женщины. Именно в этом Мария Грация видит красоту и гармонию, а также черпает отсюда вдохновение. Круизная коллекция будущего года еще раз рассказывает об этом.

Дизайнер взяла за основу модельного ряда эффектную форму женщин-наездниц и естественно дополнила строгие формы нью-луком Кристиана Диора. Локация, в которой проходил показ, была выбрана неслучайно: исторические конюшни усадьбы Шантийи прекрасно рифмуются с изысканным кружевом шантильи, использованном в коллекции. Стильные образы появились на импровизированном подиуме по аккомпанемент дождя, что сделало шоу еще более зрелищным. Еще одна красивая история от парижского дома.

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