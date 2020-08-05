Коллекция Dior. Cruise, 2021

В честь показа новой круизной коллекции парижский дом моды устроил настоящий концерт на площади итальянского Лечче.

Круизное шоу парижского дома прошло на площади Duomo di Lecce итальянского города Лечче, родного города Марии Грации Кьюри. Марка представила монохромные платья, костюмы-двойки, жилеты, юбки максимальной длины, комбинезоны, кожаные корсеты, дубленки и яркие пальто. Некоторые вещи были украшены принтами и цветочными вышивками.