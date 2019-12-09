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Артем Кузелев

Коллекция Dior Homme Pre-Fall 2020

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  • 09 Декабря 201912:33
Сюжеты: Dior, Pre-Fall 2020

Накануне открытия Art Basel Miami Beach Ким Джонс представил свою вторую межсезонную коллекцию.

Ким Джонс представил свою вторую межсезонную коллекцию, вдохновленную серф-культурой Майами. Следуя за традициями Кристиана Диора, для которого искусство в моде было необходимостью, Джонс пригласил к сотрудничеству художника Шона Стусси. Логотип Dior, переосмысленный Стусси и растиражированные на вещах коллекции, сразу же напомнил о волнующей эпохе шестидесятых. Психоделические рисунки покрыли современные модели, создав классное ретро-настроение, причем Джонс использовал не только принты, но и вышивку бисером. Однако со всеми элегантными отсылками к мужской моде второй половины XX века коллекция смотрится очень молодежно и современно.

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