Коллекция Dior Homme Pre-Fall 2020

Накануне открытия Art Basel Miami Beach Ким Джонс представил свою вторую межсезонную коллекцию.

Ким Джонс представил свою вторую межсезонную коллекцию, вдохновленную серф-культурой Майами. Следуя за традициями Кристиана Диора, для которого искусство в моде было необходимостью, Джонс пригласил к сотрудничеству художника Шона Стусси. Логотип Dior, переосмысленный Стусси и растиражированные на вещах коллекции, сразу же напомнил о волнующей эпохе шестидесятых. Психоделические рисунки покрыли современные модели, создав классное ретро-настроение, причем Джонс использовал не только принты, но и вышивку бисером. Однако со всеми элегантными отсылками к мужской моде второй половины XX века коллекция смотрится очень молодежно и современно.