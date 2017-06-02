Коллекция Dior. Pre-Fall, 2017

Мария Грация Кьюри представила лукбук эклектичной коллекции, в которой очевидно влияние различных культур и этнического стиля.

1 / 68 Dior. Pre-Fall, 2017







































































































































В то время когда дом Dior празднует 70-летие и обращается к своей блистательной истории, Мария Грация Кьюри смотрит в его будущее. При этом итальянский дизайнер прекрасно понимает, что движения вперед не может быть без четкого понимания своего прошлого. Работая над своей дебютной коллекцией, новый креативный директор изучала архивы Dior, но все же ориентировалась на более молодое поколение женщин.

Переехав в Париж из Рима в прошлом году, Кьюри все еще впитывает атмосферу французской столицы, поэтому в межсезонной коллекции все еще чувствуется намеки на стиль Valentino. Однако Мария Грация взяла от последней работы лишь лучшее, и это лучшее неожиданным образом обновило дух парижского дома. Сама дизайнер призналась, что вдохновлялась богемной атмосферой столицы Франции и историями о художниках начал прошлого века, здесь жившими.

Кьюри высказалась довольно емко и однозначно: «Вы можете одеваться так, как хотите. Вы можете выражать свои чувства. В Париже сама я чувствую атмосферу свободы. И я хочу носить Dior каждый день». Исчерпывающее описание новой коллекции дизайнера. Стиль парижского дома стал более лаконичным и даже минималистичным. Кьюри не хочет расставаться с тем, что для марки сделал Раф Симонс, и использует эти находки по полной программе.

Простые, но элегантные длинные пальто, лоскутная техника, но на дорогих тканях, сочетание ретро и футуризма, лакового и фактурного… Кьюри работает ос всем, что попадает под ее волшебную руку. Знаменитый силуэт, напоминающий о песочных часах, традиционный жесткий жакет, бюстье в духе 1950-х… Межсезонная коллекция стала компасом, которым новый креативный директор Dior показала путь дальнейшего развития марки.