Коллекция «Дневник Нельсона» СКазявин

Коллекция 2012 года. Уличная мода и путешественники - как творческий источник. Джинс, татуировки, кроссовки.
"...сидели с братом и Краснодарскими друзьями(Кд) на берегу черноморского побержья, играли на гитаре, пели песни.
Кд: К нам сейчас присоеденятся знакомые ребята, туристы.
Я: супер!
Большие рюкзаки с веревками,палатками, кружками, кепками, гитарами. В рваных джинсах, ботинках, не понятных футболках или тлстовках, выгоревших на солнце, банданах , панамах. В общем во всем том, в чем было бы удобно идти по камням и спать в палатках.....
Это и был старт для создания коллекции.
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