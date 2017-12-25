Коллекция «Дневник Нельсона» СКазявин

Коллекция 2012 года. Уличная мода и путешественники - как творческий источник. Джинс, татуировки, кроссовки.

"...сидели с братом и Краснодарскими друзьями(Кд) на берегу черноморского побержья, играли на гитаре, пели песни.

Кд: К нам сейчас присоеденятся знакомые ребята, туристы.

Я: супер!

Большие рюкзаки с веревками,палатками, кружками, кепками, гитарами. В рваных джинсах, ботинках, не понятных футболках или тлстовках, выгоревших на солнце, банданах , панамах. В общем во всем том, в чем было бы удобно идти по камням и спать в палатках.....

Это и был старт для создания коллекции.